Lösemili çocuklar yeni yıla merhaba dedi

Muammer İRTEM/BURSA,() - LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) tüm Türkiye’de düzenlediği geleneksel yeni yıl balosu Bursa’da da coşkuyla kutlandı. Lösemi ve kanser hastası çocukların katılımıyla düzenlenen balo, çocukların neşesine neşe kattı.

Lösemili çocukların yeni yıla coşku ve umut içinde başlaması amacıyla dans, müzik gösterileri ve sürprizlerle dolu balo, Bursa’daki bir otelde coşkuyla kutlandı. Noel baba ve masal kahramanlarının yer aldığı partide çocuklar 2019 yılını coşkuyla karşıladı. Hareketli müzikler eşliğinde piste çıkan lösemili çocuklar doyasıya eğlendi. Bursa ve ilçelerinden gelen çocuklar az da olsa yaşamış oldukları zorlu süreci unutup yeni yılı coşkuyla karşıladı.

LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Emecan Özcan katılımcıların yeni yılını kutlayarak, “LÖSEV’in tüm türkiyede geleneksel olarak sürdürdüğü yeni yıl balolarının Bursa buluşmasındayız. Sadece yeni yıl balolarıyla değil hastane ve evde tedavi süreçleri devam eden çocuklarımızı da hastanelerinde ve evlerinde ziyaret ettik. Onları güzel sürprizlerle, noel babalarla karşıladık. Bütün çocuklarımızın 2019 dan tek dileği var. Önce sağlıklı bir yıl dilediler ve tüm destekçilere, tüm bağışçılara en içten sevgilerini ilettiler” dedi.

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