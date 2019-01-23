Lösemi tedavisi gören Sude Naz yaşamını yitirdi

ANKARA'da lösemi tedavisi gören 7'nci sınıf öğrencisi Sude Naz Özer (12), yaşamını yitirdi.

Çankaya'da oturan Yoldaş-Zeynep Özer çiftinin 2 çocuğundan Sude Naz Özer, geçen Haziran ayında kulağının arkasında oluşan şişlik nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Onkoloji Hastanesi'ne sevk edilen 7'nci sınıf öğrencisi Sude Naz'a lösemi teşhisi konuldu. Gölbaşı'nda bulunan Lösante Yetişkin Çocuk Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Sude Naz, önceki gün yaşamını yitirdi.

Sude Naz Özer için Oran Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. Başkan Taşdelen, belediyede çalışan baba Yoldaş Özer'e başsağlığı diledi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende anne Zeynep Özer, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Sude Naz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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