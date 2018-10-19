Lisinia Doğa, Tayvan Expo'sunda Türkiye'yi temsil edecek

TAYVAN'da, 3 Kasım 2018- 24 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 'bahçecilik' temalı Expo'da, Türkiye'yi temsil edecek Lisinia Doğa Projesi, fuar alanında 'Lisinia Doğa' temalı bahçe kurdu.Burdur Karakent köyünde 10 yıl önce kurulan Lisinia Doğa Proje, Tayvan'ın Taichung kentinde yapılacak 'bahçecilik' temalı Expo'da Türkiye'yi temsil edecek. Lisinia Doğa Proje Koordinatörü Öztürk Sarıca, 3 Kasım'da açılacak Expo'nun 24 Nisan 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacağını söyledi. Tayvan Expo'sunda Türkiye'yi Lisinia Doğa Projesi ile temsil edeceklerini kaydeden Sarıca, bu amaçla Lisinia Doğa temalı bahçe kurduklarını vurguladı.Tayvan Taichung Expo'nun, Expolar Birliğinden almış olduğu yetki ile açtığı yarışmaya 1,5 yıl önce katıldıklarını anlatan Öztürk Sarıca, "Yarışmada 150 proje içinde ilk 10'a girdik. Orada Lisinia bahçesi oluşturmamız istendi. Bu konuyla ilgili 2 aydır orada çalışıyoruz. İlk önce bahçede kullanılacak heykelleri gönderdik. Son bir aydır da bahçenin kurulumuyla ilgili çalışmalarımız var" dedi.Türkiye'nin orada olmasının Tayvanlıları çok heyecanlandırdığını belirten Öztürk Sarıca, "Bizim için çok ilginçti. Şehrin yöneticisi ve yardımcısı bizi ziyaret ederek, orada olmamızdan çok mutlu olduklarını söyledi. Bahçemiz çok beğenildi. Expo alanında 300 metrekare yer tahsis edildi. Tayvan zor ve çok fazla kuralları olan bir ülke. Gönüllülerimiz çok yardım etti. 8 bin kilometre uzakta gönüllülerin desteğiyle bahçemizi 11 günde tamamladık" dedi.Tayvan EXPO'sunda kurulan kulelerde Türk bayrağını dalgalandıracaklarını kaydeden Öztürk Sarıca, kurdukları bahçede, susuzluğu temsilen insan heykeli, yaban hayatını temsilen kartal heykeli, su tüketmeyen üretimi temsilen keçi heykeli yerleştirdiklerini söyledi. Su tüketmeyen aromatik bitkiler lavanta diktiklerini anlatan Öztürk Sarıca, "Orada bir lavanta bahçesi oluşturduk. Kullandığımız malzemenin tamamen ahşap olması da Tayvanlıların çok dikkatini çekti" dedi.

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