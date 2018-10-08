Liseli İlay'dan 2 gündür haber alınamıyor

Mehmet İNAN/ BURSA, () - BURSA'da, lise öğrencisi İlay Yüksel (14), önceki gün "Kırtasiyeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Baba Fatih Yüksel, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde oturan İlay Yüksel, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde annesine, "Kırtasiyeye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Aile, akşam kızlarının eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı. Cep telefonunu da evde bırakan kızlarını bulamayan aile, polise kayıp başvurusu yaptı. Polisin yaptığı araştırmada da İlay'a ulaşılamadı.

'ENDİŞELİYİZ'

Baba Fatih Yüksel, kızının kırtasiyeye gitmek için annesinden izin aldığını söyleyerek, "Bir saat sonra eve dönmeyince benim de haberim oldu. Kırtasiyeye gittim, kızımın oraya gitmediğini öğrendik. Onun üzerine iz sürmeye başladık ama bulamadık" dedi. Fatih Yüksel, kızının en son Şevket Yılmaz Hastanesi önünde görüldüğünü, yolda tanımadığı iki kişinin telefonundan bir arkadaşını aradığını ancak o arkadaşıyla da buluşmadığını öğrendiklerini belirtti. Baba Yüksel, şöyle konuştu:

"Hastanenin orada iki farklı numaradan arama yapmış. Arama yaptığı kişi aynı. Biz de kızımın aradığı kişiye ulaştık. İki farklı numaradan aradığını söyledi. 'Benimle buluşmak istedi ama ben görüşmedim' dedi. Kızımın telefonlarını kullandığı kişileri de bulduk. O kişiler de kızımı tanımadıklarını, arama yapmak için yardım talep ettiğinden telefonlarını verdiklerini söyledi. Şu ana kadar bir gelişme yok. Sonuçta kızım eve gelmedi. Endişeliyiz. Emniyet birimlerimizin ve vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Üzerinde kırmızı yelek, kırmızı spor ayakkabı, kahverengi bir pantolon vardı."

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