LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın beşinci durağı Kars

BEDİR ALTUNOK/ KARS, () -HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle yıl boyunca 12 şehirde 12 uzman ile devam edecek “LC Waikiki Aile Buluşmaları” projesinin beşincisi Kars’ta gerçekleşti.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı “LC Waikiki Aile Buluşmaları” devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt’un moderatörlüğündeki LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın beşincisi Kars Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Buluşmada, Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’nin uzmanlarından Uzman Psikolog Ramazan Şimşek ve LC Waikiki Tasarım Müdürü Suzan Filiz ile birlikte “çocukların internet bağımlılığı ve teknoloji kullanımı” konuşuldu.

ÇOCUK İSTİSMARI VE CİNAYETLERİNE DE DEĞİNİLDİ

Hürriyet Aile Çocuk Yazarı Ömür Kurt, “Sedanur Güzel hayatın kaybetti. Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzüldük. Çünkü; çocuklar dünyanın en masum ve korunması gereken varlıklarıdır. Onların nasıl korunması gerektiğini Ramazan Şimşek’e soracağız. Sedanur çök üzücü bir şekilde aramızdan ayrıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz, halen araştırmalar devam ediyor” dedi.

Uzman Psikolog Ramazan Şimşek de, çocuklar ile anne ve babalara bir dizi kuraldan söz ederek, “Domatesler eski domates değil, biberler eski biber değil. Yumurtalar, tavuklar hepsi bozuldu. Sadece bunlar bozulmadı, zamanımızın kötü bir şeyi de insan bozuldu. Sadece yiyecek içecekler değil, insan da bozuldu. Bakın çocuklar tanıdık tanımadık birilerinin size oyuncak vermesi, hediye vermesi, şeker çikolata gibi yiyecek ve içecek vermesi konusunda lütfen dikkatli olun. Annenize, babanıza sormadan almayın. İkincisi de anneniz ve babanızın dışında kimsenin bedeninize dokunmasına müsaade etmeyin” uyarılarında bulundu.

ÇAĞIMIZIN SORUNU İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Günümüz çocukları internette uzun süre vakit geçiriyor, birden fazla sosyal medya hesabı kullanıyor, dijital oyunlar oynuyor ve anne babaların bilmediği bir dünyada zaman harcıyor. Çocukların internet ortamında karşılaştığı sorunlardan internette nasıl güvende olacaklarına, yaşlara göre internet kullanım sürelerinden siber zorbalığa kadar her şeyin konuşulduğu söyleşide anne babaların sorularına da yanıtlar verildi.

KATILIMCILARA 200 ADIMDA ÇOCUK YETİŞTİRME REHBERİ HEDİYE EDİLDİ

Uzman Psikolog Ramazan Şimşek, çocukların internet ve teknoloji konusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğine ve bu konuda ebeveynlere düşen görevlere dikkat çekti. Söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsadığı 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.

LC WAİKİKİ’DEN 50 KİŞİYE 50 TL’LİK HEDİYE ÇEKİ

Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlik, her ay bir uzmanı Türkiye’nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4 bin 500’ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13 bin 500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Kars buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verildi ve 50 şanslı aileye LC Waikiki’den 50 TL’lik hediye çeki armağan edildi.

12 ŞEHİR 12 KONFERANS

Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, “Aile Buluşmaları” ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek “LC Waikiki Aile Buluşmaları” İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayacak. Buluşmalara aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)