Lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() - KUZEY Marmara Otoyolu Kilyos sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarptı. Kazada şoför yara almadan kurtulurken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir şerit trafiğe kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Kilyos Sapağında saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Engin Bat'ın kullandığı TIR'ın tekeri patlayınca şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre bariyerleri parçalayan TIR, güçlükle durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanları ile TIR'dan çıktı. Zarar gören bariyerler otoyol görevlileri tarafından kesildi. Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. TIR'ın çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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