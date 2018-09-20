Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki sebze ve meyve halinde kamyonetin lastiği mazgala girince araç takla atmaktan son anda kurtuldu. Olayda, sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 15 Eylül'de merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Sürücüsü halden alışveriş yapmaya gelen kamyonetin lastiği, yol güzergahındaki mazgalın kırık olması nedeniyle çukura girdi. Araç takla atmaktan son anda kurtulurken, sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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Lastiği mazgala giren kamyonet takla atma tehlikesi geçirdi
Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki sebze ve meyve halinde kamyonetin lastiği mazgala girince araç takla atmaktan son anda kurtuldu. Olayda, sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı Güvenlik kamerasına yansıyan...
Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki sebze ve meyve halinde kamyonetin lastiği mazgala girince araç takla atmaktan son anda kurtuldu. Olayda, sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı