Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi (1)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.
Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı. (FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.
Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.
(FOTOĞRAF)