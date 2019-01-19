Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi (1)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre  6 kişi yaralandı. (FOTOĞRAF)

Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi (1)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.
Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre  6 kişi yaralandı.

(FOTOĞRAF)

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