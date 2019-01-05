Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL ()-IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ile askeri erkan katılıyor.

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