İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL ()-IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ile askeri erkan katılıyor.
(FOTOĞRAF)
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL ()-IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları...
İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL ()-IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ile askeri erkan katılıyor.
YORUM EKLE