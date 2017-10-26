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Kuzey Irak'a hava harekatı : 5 terörist öldürüldü !

TSK'dan son dakika ... Kuzey Irak sınırında bulunan Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonları sonrası 5 teröristin öldürüldüğü açıklandı.İşte TSK'dan yapılan o açıklama

26 Ekim 2017 Perşembe 11:02
Kuzey Irak'a hava harekatı : 5 terörist öldürüldü !

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dakika yaptığı açıklamada Kuzey Irak sınırında bulunan Zap bölgesine hava operasyonlarının düzenlendiği ve 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.Kuzey Irak ve Suriye sınırlarında hava operasyonlarının sürdüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında ; ""25 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Metina ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hudut hattında konuşlu karakol / üs bölgeleri ile operasyon birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hava harekatına katılan savaş uçakları ve helikopterlerin başarı bir şekilde emniyete döndükleri de bildirildi.

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