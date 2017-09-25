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Kuzey Irak'a bir ambargo da RTÜK'ten

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu yapmasından sonra olağanüstü toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli yayın yapan 3 televizyon kanalının Türksat'tan çıkarılmasına karar verdi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:46
Kuzey Irak'a bir ambargo da RTÜK'ten

Olağanüstü toplanan RTÜK üyeleri, Radyo Televizyon Üst Kurulu Uluslararası İlişkiler Kurulu Başkanlığı'ndan gelen ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw, K24 ve Waar televizyonları ile ilgili raporu değerlendirdi. Raporda, Rudaw, K24, Waar televizyon kanallarının Türkiye'de yerleşik olmadığı ve üst kuruldan yayın lisansı almadığının tespit edildiği belirtilerek, "Türkiye'ye ait uydu alt yapısı ve bağlantılarını kullanması nedeniyle 6112 sayılı radyo ve televizyonlarının kuruluşu ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik  yayınlar yapmakta olan söz konusu TV kanallarının içerik değerlendirilmesi yapma yetkisinin üst kurulumuza ait olduğu ve bu çerçevede söz konusu TV kanallarının yayınlarının iletimine izin verilmemesi ve engellenmesi bu kararın TÜRKSAT A.Ş. şirketine bildirilmesi hususlarında karar alınmasını teminen yazımızın ve eklerinin üst kurula havalesini taktir tensiplerinize arz ederim" denildi.
 
 RTÜK'ün şehir dışında olan CHP ve HDP üyelerinin katılmadığı toplantıda Ak Parti ve MHP'Li 5 üye raporu değerlendirerek, söz konusu 3 televizyon kanalının Türksat'tan çıkarılmasına karar verdi. RTÜK karanının yazı ile Türksat'ta bildirilmesinden sonra söz konusu 3 kanalın Türksat uydusundan çıkarılacağı belirtildi. 

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