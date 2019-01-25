Kuzenini öldürmekten yargılanmasına başlandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () KADIKÖY'de teyzesinin oğlu İbrahim Yüce'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Muhammet Deniz'in yargılanmasına başlandı. Olayda yaralanan Tayfun Yüce, bıçak darbesiyle yere düşen dayısı İbrahim Yüce'nin elinde bıçakla başında bekleyen sanığın, "Bu burada ölecek, yardımcı olanı da öldürürüm" dediğini öne sürdü.

İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Muhammet Deniz ve avukatı ile öldürülen İbrahim Yüce'nin yakınları katıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Kimlik tespitinden sonra sanığın savunmasına geçildi. Teyzesinin oğlu maktül İbrahim Yüce ile aralarında para nedeniyle sorunlar bulunduğunu söyleyen Muhammet Deniz, "Olay günü yürüdüğüm esnada İbrahim ve Tayfun Yüce geldi. İbrahim kolumdan tuttu, enseme vurmaya başladı, sinkaflı küfürler etti. Ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Sonra elini belime attı. Belimde bıçak vardı, onu çıkarmaya çalıştı. Başımı çevirdiğimde Tayfun başıma yumruk indirdi. Bıçağı da maktulle ben karşılıklı tutmuştuk. Onun çekmesiyle bıçak, maktulün boynuna girdi. Tayfun arkadan bana vurmaya devam ettiği için arbede esnasında o da yaralandı. Sonra ikisi kaçmaya başladı. Onlar kaçınca ben de arabama doğru yürüyecektim. İbrahim tekrar üstüme doğru geldi, kendimi savunmaya çalıştım. Korkutmak için bıçağı salladım. Bıçak omuzuna isabet etti. Tayfuna, 'ambulans çağırın' dedim. Polis geldi, olayı anlattım" dedi.

YARALANAN TAYFUN YÜCE OLAY ANINI ANLATTI

Olayda yaralanan Tayfun Yüce de müşteki/mağdur sıfatı ile ifade verdi. Alacaklarını almak için Muhammet Deniz'in olacağını tahmin ettikleri Kadıköy'e gittiklerini söyleyen Tayfun Yüce "Kadıköy'de Muhammet'i gördük, dayım yanına gitti. Ben de peşinden gittim. Dayım sanığın kolundan tutarak, 'Hem paramızı vermiyorsun, hem de telefonlarımızı engelliyorsun' dedi. Muhammet direk maktule kafasıyla vurdu. O sırada belinden bıçağı çıkarıp dayımı boyun ve omuz bölgesinden rastgele bıçakladı. Dayım yaralandıktan sonra bu sefer benim üzerime gelerek, sol omuzumdan bıçakladı. 'Dayı kaç bu bizi öldürecek' dedim, aşağı doğru kaçmaya başladık. Peşimizden küfür ederek koştu. Dayımı yakaladı, dayım ona yalvardı ancak sanık boynuna bıçağı vurdu. Sonra dayıma tekme attı. '‘Bu burada ölecek, yardımcı olanı da öldürürüm' diyerek bıçakla yerde yatan dayımın yanında bekledi. Çevredekilerin tepki göstermesiyle olay yerinden kaçtı” dedi.

Maktül İbrahim Yüce’nin ailesi söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammet Deniz ile ölen İbrahim Yüce ile akraba olduğu, borç ilişkisine girdikleri, Muhammet'in aldığı borçları ödemesinde güçlük çekmesi üzerine aralarında anlaşmazlık çıktığı anlatıldı. Olay tarihinde aralarında borç yüzünden tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet'in elindeki bıçakla İbrahim'in omuz ve sırf bölgesine vurmaya başladığı, çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı, Muhammet Deniz’in ise yakınında bulunan Tayfun’u bıçaklayarak yaraladığı, yeniden yerde yatan maktule yönelerek bıçaklamaya devam etmek istediği ancak çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi.

İddianamede, Muhammet Deniz’in "kasten öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.