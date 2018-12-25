Kütüphaneye, açılmadan 5 bin kişi kaydoldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yapımı sürdürülen Merkez Kütüphane'nin üyelik kayıt sistemi açıldı. Kütüphaneye, 5 bin kişi, 1 hafta içinde internet üzerinden kayıt yaptırdı.

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nce yapımına başlanan ve yaklaşık 20 milyon liraya mal olan Merkez Kütüphane'de sona gelindi. Yapım çalışmalarının yüzde 95'lik kısmının tamamlandığı, 7 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphane, geçen hafta kitapseverler için internet üzerinden kayda açıldı. Bireysel çalışma odaları, etüt merkezleri, konferans salonu, amfi, açık hava tiyatrosu ve kitap kafe bulunan kütüphaneye 1 hafta içinde 5 bin kişi kayıt yaptırdı.

Merkez Kütüphane'nin ilk üyesi olan Merkezefendi Belediye Başkanı Subaşıoğlu, kütüphanenin, kendilerinin vizyon projelerinden olduğunu belirterek, "Merkez Kütüphane'de çalışmalarımızın büyük bir bölümünü bitirdik. Hizmete girmeden önce üyelik kayıt sistemini oluşturduk. Üyelik kayıt sisteminin açılmasından itibaren vatandaşlarımız yoğun ilgi göstererek Merkez Kütüphane'ye kaydoluyor. Kayıtlarını gerçekleştiren kitapseverlerimiz kütüphanemizin bütün imkanlarından yararlanabilecekler. Tüm kitapseverleri kütüphanemize kaydolmaya davet ediyorum" dedi.



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