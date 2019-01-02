Kütahya, sanat festivaline hazırlanıyor

KÜTAHYA'da 04-07 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 2'inci Kütahya Sanat Festivali'nin planlama toplantısı yapıldı.

Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen 2'inci Kütahya Sanat Festivali'nin planlama toplantısına Afyonkarahisar, Aydın, Bolu, Denizli ve Uşak illerinden gelen okul temsilcileri katıldı. Toplantıda festival kapsamında yapılacak olan etkinlikler, koro ve orkestranın repertuvarları ile resim bölümünün sergi, canlı performans ve duvar resmi çalışmalarına ilişkin detaylar görüşüldü.

Ahmet Yakupoğlu Lisesi Müdürü Mustafa Demir, 2'inci Kütahya Sanat Festivali ile ilgili tüm bilgi ve belgelere Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini ve yıl içerisinde yapılacak olan bütün etkinliklerin Kütahya halkına açık olduğunu belirterek, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi´nin Kütahya´nın sanat alanında şehrin lokomotifi olmaya çalıştığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise, "Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kültür ve sanat dalında yapılacak faaliyetlerde her zaman okullarımızın destekçisiyiz" dedi.

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