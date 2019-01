Kütahya'da öğrenciler, pazarda file ve bez çanta dağıttı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nin 'Poşet Kullanmıyoruz' sloganı ile düzenlediği etkinlikte öğrenciler, pazarda file ve bez çanta dağıttı.

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi başlatmış olduğu ‘İleri Dönüşüm’ projesi kapsamında öğrenci ve veliler file ve bez çantalar üretti. Etkinlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler semt pazarında dolaşarak hem yapmış oldukları projenin amacını anlattı hem de kendi ürettikleri file ve bez çantaları dağıttılar.

Etkinlik hakkında bilgi veren okul öğretmenlerinden Gamze Telçeken, dünya genelinde her yıl yaklaşık 500 milyar naylon poşet tüketildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Naylon poşetler nehirlerimizi, doğamızı, havamızı kirletiyor. Naylon poşetleri hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Manavda, pazarda, markette, kitap ve kıyafet taşımada ve birçok yerde ellerimizde. Ortalama 12 dakika kullanılan naylon poşetlerin sadece yüzde 1’i geri dönüştürülüyor, yüzde 99’u doğada kalıyor. Dünyada her sene 500 milyar naylon poşet tüketiliyor. Kanser vakalarının en büyük sorunlarından bir tanesi bu naylon poşetler. Naylon poşetlerin doğadan tamamen kaybolması için 400 yıl, karadan tamamen kaybolması için 800 yıla kadar zaman geçiyor. Plastik maddesinin bu kadar kontrolsüz kullanımına ‘dur’ denmelidir. Artık bizim ülkemizde de kamuoyu bilinçlendirilmeli ve kamuoyu hareketi artmalıdır. Plastik poşetlerin ve naylon poşetlerin kullanımı en aza indirilmelidir. Naylon poşetleri kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Naylon olmayan, geri dönüşümü olan file ve bez çantalar kullanmalıyız. Merkezimiz öğretmenleri, öğrencileri ve velileri doğa için geri dönüştürüp adım atmak istiyoruz. Alışverişlerimizde poşetler yerine file ve bez çantalarımızı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte poşet kullanmanın doğaya verdiği zararı kamuoyuna anlatıp kendi ürettiğimiz çantalarımızı dağıtıp, doğanın korunmasına dikkat çekmek istiyoruz"

