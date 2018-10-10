Kütahya'da drone ile trafik denetimi

KÜTAHYA'da polis ekipleri, kent merkezinde drone ile gökyüzünden trafik denetimi yaptı.

Atatürk Bulvarı Laleli kavşağında denetim yapan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, burada drone uçurarak aşırı hız, hatalı sollama, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kontrolsüz şerit değiştirme ve ışık ihlali yapan sürücüleri belirledi. Ekipler, hatalı görülen sürücüler hakkında işlem yaptı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer, sürücülerin trafik kuralllarına uymaları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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