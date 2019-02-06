Kütahya'da av bayisine baskın

KÜTAHYA'da polis ekipleri, ruhsatsız ve faturasız silah satışı ile kurusıkı silahları gerçeğe çevirerek satan av bayisine baskın yaptı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Caddesi'nde , ruhsatsız ve faturasız silah satışı ile kurusıkı silahların gerçeğe çevrilerek satıldığı iddiasıyla bir av bayisine baskın düzenledi. Av bayisi sahibi F.D.'nin işyerinde ve evinde yapılan aramada ruhsatsız ve faturasız olduğu belirlenen 6 adet tüfek, 17 adet tabanca, 1 adet gerçeğe çevrilen tabanca, standart dışı bıçak ve kama ile 16 kutu patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan F.D. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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