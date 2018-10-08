Kütahya'da 43 çocuğa 43 Fenerbahçe forması

FENERBAHÇE Spor Kulübü Kütahya Şubesi tarafından 43 çocuğa 43 forma hediye edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kütahya Şubesi geçen ay düzenlediği kahvaltı programı ile 43 çocuğa 43 forma kampanyası başlattı. Bu kampanyadan elde edilen gelir ile alınan Fenerbahçe formaları 43 çocuğa Boğaziçi Şehir Koleji'nde düzenlenen törenle verildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Kütahya Şubesi Başkan Vekili Cem Çerkeş törende yaptığı konuşmada, “Dernek olarak 4 yıldır sürdürdüğümüz çeşitli faaliyetlerle; kendimizi tanıtmak, kulübümüze güç kazandırmak ve Kütahya’daki birlik ve beraberliği sağlamak için çalışıyoruz. Fenerbahçeli dostlarımızın emekleri, maddi ve manevi destekleri ile bu organizasyonu yapmış buluyoruz. Kütahya Fenerbahçe Derneği üyelerine, İsmet Çatık, Süleyman Koçak ve Ali Olgun’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Kütahya Şube Başkanı Denim Delen ve yönetim kurulu üyeleri çocuklara formalarını verdi. Formalarını alan çocuklar daha sonra formalarını giyerek fotoğraf çektirdi.

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