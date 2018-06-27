Kuşadası ve Selçuk'ta 'Dünya Hava Oyunları' incelemesi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - İZMİR'in Selçuk ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerini ziyaret eden Dünya Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) 23 kişilik heyeti, 2020 yılında Türkiye'de yapılacak '5'inci Dünya Hava Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında incelemelerde bulundu.

Dünya Hava Sporları Federasyonu'nca 2020 yılının Eylül ayında Türkiye'de yapılacak '5'inci Dünya Hava Oyunları' öncesi her biri kendi alanında uzman 23 kişiden oluşan heyet Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'ye 25 Haziran'da gelen heyet, Ankara'daki temaslarından sonra hava oyunlarının önemli bölümüne ev sahipliği yapacak İzmir'in Selçuk ilçesi ile Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda incelemeler yaptı. Heyete FAI adına yönetim kurulu üyesi Markus Haggeney başkanlık ederken, Türkiye'den ise Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık ve Eğitim Müdürü Bekir Akyüz ile ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti.

Konuk heyete Güvercinada'da, Kuşadası manzarasında yemek veren Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, 'Dünya Hava Oyunları'nın her yönüyle önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "2020 Yılında 6- 12 Eylül günlerinde yapılacak Dünya Hava Oyunları'na 100'den fazla ülkeden 4 bin sporcunun katılacağı belirtiliyor. İzlemeye gelecek basın mensupları, basın yayın organları ile ülkemizin ve oyunların yapıldığı bölgelerin tanıtımı yapılacak. Bu nedenle Kuşadası olarak organizasyonun bir ayağında yer almamızı çok önemsiyoruz" dedi.

THK Havacılık ve Eğitim Müdürü Bekir Akyüz de "FAI resmi heyeti hangi bölgede, hangi oyunların oynanacağını tespit edecek. Paraşüt ve hava tüneli için Kuşadası hedefleniyor. Hava tüneli gibi tesisleri bu oyunlar sayesinde ülkemize Kuşadası'na kazandırabilirsek güzel olacak" diye konuştu.

Yemeğe, THK Selçuk Meydan İşletme Müdürü Murtaza Turan ile Kuşadası Sivil Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Oğuzkaan da katıldı.

100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN 4 BİNDEN FAZLA SPORCU KATILACAK

'Dünya Hava Oyunları', Türkiye'nin en az 6 bölgesinde, 100'den fazla ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla paraşüt, planör, balon, yamaç paraşütü, yelken kanat, model uçak, genel havacılık, deneysel havacılık gibi temel hava sporları branşlarında ve bu branşlara ait 50'den fazla disiplinde yapılacak. FAI'ın görevlendirdiği resmi heyet, Kuşadası'ndan sonra 2 Temmuz gününe kadar Denizli, Pamukkale, Fethiye ve Antalya'da incelemelerde bulunacak. FAI heyeti, değerlendirme toplantısını 2 Temmuz'da Antalya'da yaptıktan sonra ülkesine dönecek.

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