Kuşadası'ndan Kosova'daki kanser hastaları için peruk

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kuaförlük yapan Kenan Kaya, Kosova'dan gelen talebe yanıt verip, kanser hastaları için yaptığı 4 peruğu bu ülkeye gönderdi.

Kemoterapi sırasında saçları dökülen hastalara verdiği ücretsiz peruklarıyla tanınan kuaför Kenan Kaya, bu kez de Kosova'dan gelen talebe duyarsız kalmadı. Kuşadası'nda geçen yaz yapılan 'Uluslararası Kuaförler Toplantısı'nda kanser hastalarıyla ilgili çalışmalarını anlatan Kaya'nın faaliyetlerini ilgiyle dinleyen Kosovalı kuaför Munirka Tuna, destek istedi. Ülkesinde peruk ustası bulunmadığını ve kemoterapi görenlerin peruk kullanma şansının olmadığını söyleyen Tuna, Kaya'ya Kosova'daki hastalara yardım edip, edemeyeceğini sordu. Olumlu yanıt alan Tuna, peruk yapılmak üzere Kosova'dan saç gönderdi. Bunun üzerine 4 hasta için peruk hazırlayan Kenan Kaya, bunları Kuşadası'na gelen Munirka Tuna'ya teslim etti.

Kuşadası'nda geçen yaz düzenlenen buluşmada, meslektaşlarını sosyal sorumluluk projeleri konusunda bilinçlendirmeye çalıştığını anlatan Kenan Kaya, "Yaptığım sunumda sadece kuaförlük yapmanın yetersiz olduğunu, sosyal projelere katkıda bulunmamız gerektiğini anlattım. Herkesin elinde saçlar var. Bu saçlar atılmasın, önerisi getirdim. Bu saçlarla yapılan peruklarla hastaların çok mutlu olacağını ifade ettim. Munirka hanım da bunu ülkesine taşıdı. Kosova'ya gönderdiğimiz peruklarla hastaların mutlu olması, beni şimdiden heyecanlandırdı" dedi.

Ülkesinde peruk ustasının ve peruk sektörünün olmadığını kaydeden Munirka Tuna ise hastalar adına çok mutlu olduğunu belirterek, "Kuşadası'nda Kenan Kaya ile tanıştığımız için mutluyum. Kosova'daki hastalar dört gözle benim dönmemi bekliyor. Döner dönmez perukları kendilerine teslim edeceğim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI