Kuşadası'nda yağmur yolları suyla doldurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kuşadası'nda bugün saat 11.00 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 30 dakika etkili oldu. Şiddetli yağmur sonrası, ilçe merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Atatürk Bulvarı ve otobüs terminali önündeki köprülü kavşak bağlantı yolları da yağıştan olumsuz etkilendi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, zor anlar yaşadı. Köprülü kavşak altındaki bazı yollar, kısa süreli ulaşıma kapandı. Bazı siteler ile alçak yerlerdeki yazlık evlerde su baskınları yaşandı. Kentte yağmur etkisini azaltarak, devam ediyor.



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