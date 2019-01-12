Kuşadası'nda 'yağmur', cadde ve sokakları göle çevirdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde akşam başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.Kuşadası'nda saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurla birlikte Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü, ilçe garajı önündeki yol, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bazı cadde ve bulvarlar göle döndü. Yağmur sularının doldurduğu caddelerde birçok araç, sular içinde kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Sahil şeridinde ve Karaova Mahallesi'ndeki bazı yazlık, ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskını oldu. Yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü.

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