Kuşadası'nda okul servislerine sıkı denetim

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri denetlenmeye başladı.Kuşadası'nda okul servislerinin denetimi kurulan komisyonca aralıksız sürdürülüyor. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Jandarma Komutanlığı, Şoförler Odası ve bazı okul müdürlerinin de katıldığı komisyonca denetim yapılıyor. Okul taşıtı levhası, 'dur' işareti ve frene basılması durumunda stop lambalarının yanıp yanmadığı kontrol ediliyor. Araç kapılarının sürücü kontrolünde otomatik açılması, arka cam ve çerçevelerin sabit olması, sağlık çantası ve trafik setinin bulunup bulunmadığını da bakılıyor. Fenni muayene yapılıp, aracın 12 yaşından küçük olup olmadığı ve yangın söndürme cihazı da kontrol ediliyor. Şoför ve her öğrenci için emniyet kemerinin araçta bulunup bulunmadığı, öğrencilerin emniyet kemerini takıp takmadığı da gözlemleniyor. Araç içi güvenlik kamerasının standartlara uygun mu diye de bakılıyor. Komisyon yetkilileri, "Ayrıca, rehber personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği, özel servis araç şoförlerinin ve araçlarda olması gereken rehber personellerin kimlik kontrollerini de yapıyoruz. Şoförlük ve rehber personel şartlarına uyup uymadıklarını da kontrol ediyoruz. Çalışmalarımız tüm servis araçlarının standartlara kavuşuncaya kadar sürecek. Eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlamayanlara gerekli cezalar verildikten sonra gerekirse araçlar meslekten men edilecek. Ağır cezalar uygulanacak" dedi.

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