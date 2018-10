Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Batman'da 7 askerin şehit olmasıyla ilgili Van'da açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bu terör örgütleri vasıtasıyla bunları vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Ortadoğu'da yaktıkları ateşe ellerini sokmamak için terör örgütlerini maşa olarak kullanarak halkları büyük zarar veriyorlar. Türklere, Kürtlere, Araplara, Acemlere, Sünnilere, Şiilere bölgenin esas huzur bekleyen haklarına büyük zarar veriyorlar. Terör örgütlerini tamamını lanetliyoruz" dedi.

Van'ın Gürpınar İlçesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 'Kırkpınar'dan Gürpınar'a Yağlı Güreş Festivali'ne katılmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Van Gölü sahilinde bulunan Edremit ilçesinde, Batman'dan gelen şehit haberleriyle ilgili açıklama yaptı. İpleri başkalarının elinde olan bu terör sürülerini bertaraf edeceklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Van'a gelir gelmez bu acı haberi aldık. Uzun zamandır doğu ve güneydoğunun bütün illeri, diyarı huzur haline geldi. Bundan büyüm memnuniyet duyuyoruz. Asıl olan milletimizin farklı fertlerinin her yerde huzur içinde yaşamasıdır. Bunun için vatandaşımıza her türlü hizmeti götürmek devlet olarak vazifemizdir. Bunun için Anadolu'nun, doğunun birçok yerinde ulaşımın rahat sağlanabilmesi için karayollarının diğer yatırımların yapılması ve bunlar vasıtasıyla kardeşlerimizin en güzel hizmeti alabilmeleri için olağan üstü gayret sarf ediliyor. Maalesef terör örgütü vatandaşların bu hizmetleri almaması için yıllardır elinden geleni yapıyor. En son yine bir inşaat faaliyetinin güvenliğini sağlamak için görevlendirilen askerlerimiz maalesef yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit edildiler. Son ilk gelen haber 4 şehit idi ancak son gelen haber 7 şehit de ulaştığını gösteriyor. Mekanları cennet olsun."

Kurtulmuş, bu hain terör saldırılarını milletin inşallah eninde sonunda bertaraf edeceğini de belirterek, şöyle konuştu:

"İpleri başkalarının elinde olan bu terör sürülerini bertaraf edecektir. Ortadoğu'da yaşanan kıyameti görüyoruz. Maalesef Suriye'de Irak'ta yanı başımızda terörün niçin kullanıldığını çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bu terör örgütleri vasıtasıyla bunları vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Ortadoğu'da yaktıkları ateşe ellerini sokmamak için terör örgütlerini maşa olarak kullanarak halkları büyük zarar veriyorlar. Türklere, Kürtlere, Araplara, Acemlere, Sünnilere, Şiilere bölgenin esas huzur bekleyen haklarına büyük zarar veriyorlar. Terör örgütlerini tamamını lanetliyoruz.Ama en az onlar kadar lanetlenmeye hak edenler terör örgütlerine bu imkanı veren, bunları siyasi lojistik askeri olarak destekleyen unsurlardır. Vekalet savaşlarında tuttukları o maşayı kullanan eller o maşalar üzerinden kendi menfaatlerini yükseltmek isteyenlerdir. Hepsini lanetliyoruz. Bu bir insanlık saldırısıdır, insanlık suçudur. Bu bölgenin insanının huzura güvenliğe ihtiyacı var. Batıda dünyanın başka yerlerinde ne varsa bölge insanının aynı standartlarda yaşama hakkı var. Biz de ülke olarak devlet hükümet olarak bunu gerçekleştirmek için seferber oluyoruz. Ama hainlerde bunu gerçekleştirmemek için, vatandaşın huzurunu güvenini yüksek hayat kalitesini ulaşmaması için her türlü hain saldırıyı yapıyorlar. Nefretle lanetle kınıyoruz. Elleri tutanlar da bunun hesabını vereceklerdir ve Ortadoğu coğrafyası, Türkiyemiz, Ortadoğu'nun kilit taşı olan bu bölge Allah'ın izniyle bütün bu saldırılardan kurtulacaktır."



FOTOĞRAFLI

