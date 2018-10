Kurtalan'da, evlerinin önündeki sokağı temizleyen kadınlara beyaz eşya

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, evlerinin bulunduğu sokağı her gün gönüllü temizleyen 8 kadına, belediye tarafından çamaşır ve bulaşık makinesi hediye edildi.

Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi 108'inci Sokak'ta oturan 8 ev kadınının, sokağı her gün yıkayıp süpürdüğü belirlendi. Sokağa evleri gibi bakan ve tek bir çöp tanesi bile bırakmayan kadınlara Kurtalan Belediyesi çamaşır ve bulaşık makinesi hediye etti. Uygulamanın diğer mahallerde de hayata geçirileceğini belirten Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, "Belediye temizlik ekiplerimiz bu mahallemizi mercek altına aldılar ve mahallenin sürekli temiz olduğunu fark edince konuyu bana ilettiler. Ben de bizzat buraya gelerek inceleme yaptım ve gördük ki ev hanımlarımız evleri temizledikleri gibi mahallelerini de temizliyorlar. Onları ödüllendirmek istedim. Ve isteklerine göre kimisine çamaşır, kimisine ise bulaşık makinesi alarak hediye ettik" dedi.

ÖRNEK OLMALI

Temizlik ekiplerinin Tekel Mahallesi 108'inci Sokak'ı beş ay boyunca yakın takibe aldığını anlatan Başkan Karaatay, "Bu örnek davranışın tüm ilçe halkına örnek olması için hediye veriyoruz ve kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

ÖNCE EV SONRA SOKAK

Örnek davranışa imza atan kadınlardan Safiye Soydan ise sabah erken kalkarak önce evlerini sonra evlerinin önündeki sokakları temizlediklerini söyledi. Soydan, "Biz belediyemize teşekkür ediyoruz. Bizler bu mahallenin kadınları olarak sokağımızı temiz tutmak zorundayız çünkü burası bizim ortak yaşam alanımız. Her sabah evlerimizi temizledikten sonra kadınlar olarak toplanıyoruz ve sokaklarımızı temizliyoruz. Buraya gelen temizlik ekipleri sokakta bir sigara izmariti bile bulamıyor ve şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ekipler bunu Belediye Başkanımız Nevzat Karaatay'a iletmişler. Kendisi de buraya gelerek bizlerin yaptığı temizliği gördü ve bizlere bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bizler 'yok' dedik ancak kendisi bizleri ödüllendireceğini belirtti ve bizlere çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi hediye etti. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×