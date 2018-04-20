Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı (2)

'HEYKELİN TEPSİSİNİ ÇALAN GETİRSİN'

Hatay'da kent merkezindeki 'Künefeci Adam' heykelinin elindeki tepsisinin çalınmasının ardından Hataylılar hırsıza tepki gösterdi. Tepsinin bir an önce hırsız tarafından getirilmesini isteyen esnaftan biri, "Hatay halkına yakışmayan hareketler bunlar, 5 kuruşluk tepsiyi çalmışlar. Ne istiyorsunuz bundan, onu getirsinler ben onlara 1 kilo künefe ısmarlayayım" dedi.



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