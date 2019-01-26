Kumluca'da hortum: 5 yaralı (3)

HORTUM FİNİKE'DE BAŞLADI

Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi'nde etkili olan hortumun Finike ilçesinin Hasyurt Mahallesi yakınlarında Finike Belediyesi'ne ait piknik alanında başladığı belirlendi. Hasyurt Mahallesi'nde çok sayıda seraya zarar veren ve enerji nakil hatlarını koparak hortumun Salur'a doğru ilerlerken şiddetini artırdığı, burada da çok sayıda sera ve portakal bahçesini vurduğu kaydedildi. Hortumun geçtiği bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve ASAT ekibi yönlendirildi. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de bölgeye gitti. Hortumun enerji nakil hatlarına da zarar verdiği belirtildi.

KUMLUCA'DA İKİNCİ HORTUM ÇIKTI

Saat 10.30 sıralarında Mavikent ve Beykonak mahallelerinde de yeni hortum oluştu. Hortum bu bölgede de çok sayıda sera ve tarım alanına zarar verdi. Hortum anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hızla ilerleyen hortumun seraların plastik örtülerini uçurduğu ve enerji nakil hatlarını kopardığı görüldü.

'YAKLAŞIK 100 DÖNÜM SERA YIKILDI'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "İlçemizde önceki gün hortum meydana geldi. Onun şokunu atlatamadan bugün de Salur Mahallemizde hortum meydana geldi. Yaklaşık 100 dönüm sera yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.



Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()



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