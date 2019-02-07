Kulu'da öğrencilere cep telefonu yasağı; kullananların velisine ceza uygulanacak

KONYA'nın Kulu ilçesi Kaymakamı Ali Edip Budan, tüm okullara gönderdiği yazıyla, ilçe sınırları içindeki tüm okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımının yasaklandığını bildirdi. Yazıyla, yasağa uymayan öğrencilerin velilerine Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kulu Kaymakam Ali Edip Budan, 31 Ocak günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tüm okullara gönderilmek üzere yazı gönderip, öğrencilerin cep telefonu kullanımının yasaklandığı talimatını verdi. 'Okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması' başlıklı 'Genel Emir' yazısında ''İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerinin, eğitim kurumlarında bulundukları zamanlarda cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır. Yasağa uymayan öğrencilerin velileri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. Emrin tüm eğitim kurumlarında bulunan öğrencilere, okul yöneticileri ve öğretmenleri aracılığıyla duyurulması ile emre göre gerekli işlemlerin yapılmasını önemli rica ederim'' denildi.

Kabahatler Kanununu 'Emre aykırı davranış' başlıklı 32'nci maddesine göre velilere 100 lira idari para cezası uygulanacak.

32'nci madde şöyle:

''(1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. (2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. (3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır''

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