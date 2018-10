Kültürpark Platformu'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, özel bir üniversiteye 3 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasının önünde bir araya gelen Kültürpark Platformu üyeleri, tahsisin iptalini istedi. Platform adına açıklama yapan Cengiz Kaygısız, "Kültürpark'ın içinde yer alan hizmet binasının tahsisi ile yeni bir ticari kullanıma açılmasına izin vermeyeceğiz. Bu kararın bir an önce iptal edilmesini istiyoruz" dedi.

Kültürpark içerisindeki eski İZFAŞ binası önünde bir araya gelen Kültüpark Platformu üyesi bir grup vatandaş, özel bir üniversiteye 3 yıllığına tahsis edilen binanın geri alınmasını istedi. Üzerinde 'Kültürpark halkındır, halkın kalacak' yazılı bir pankart açan platform üyeleri, ayrıca, 'Doğanın, yaşamın talanına hayır', 'Bu yanlıştan dönülsün, halkın yüzü gülsün', 'Sayın Kocaoğlu, giderayak Kültürpark'ı da mazini de yakma' yazılı dövizler taşıdı. Platform adına açıklama yapan Cengiz Kaygısız, Kültürpark'ın kamusal bir alan olduğunu, farklı amaçlarla kullanılamayacağını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiği halde bugüne kadar bu planın yapılmadığını söyleyen Kaygısız, "Kültürpark, İzmir'in merkezinde yer alan en büyük kamusal yeşil alanıdır, bir kent parkıdır. Bu nedenle, Kültürpark'ın özel bir işletmenin kullanımına tahsis edilmesi kabul edilemez. Yoğun kent dokusu içerisinde sıkışıp kalması nedeniyle sadece ekolojik açıdan değil, kültürel ve tarihi özellikleri açısından da özenle kullanımı gereken bir alan olan Kültürpark'ın kamusal kullanımlarının geliştirilmesi, parkın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar verecek her türlü ticari kullanımdan arındırılması gerekirken böyle bir kararın alınması ayrıca düşündürücüdür" diye konuştu.

'CESEDİMİZİ ÇİĞNEMELERİ LAZIM'

Kaygısız, Kültürpark'ın içinde yer alan hizmet binasının tahsisi ile buranın bir ticari kullanıma açılmasına ve yine bir işletmenin arka bahçesi haline getirilmesine sonuna kadar karşı çıkacaklarını söyleyerek, kararın bir an önce iptal edilmesini istediklerini aktardı. İZFAŞ eski binasında tadilat yapıldığını, bu tadilatın da şu anda devam ettiğini ifade eden Cengiz Kaygısız, "Devam eden tadilat için ne kadar para harcandı? Binaya yeni takılan yaklaşık 500 bin TL değerindeki klimaların bedelini kim ödedi? Yapılan tüm masraflar için hangi tarihte ihaleye çıkılmış ve bugüne kadar toplam olarak ne ödendi" sorularını da yöneltti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkapınar'da kiralanan ek hizmet binasına her ay 200 bin lira kira ödendiğini kaydeden Kaygısız, şunları söyledi:

"Bedelsiz olarak tahsis edilen bu binaya henüz yeni taşınmış olan Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na bağlı 3 müdürlük, bundan böyle nerede çalışacak? İzmirlilerin oyları ile seçilen belediye başkanı ve meclis üyeleri, kamusal bir alanı, yani, kimin malını, kendi malları gibi, 3 yıllığına kar amacı güden özel bir vakıf üniversitesine tahsis etme kararı alabildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ise Kültürpark'ın yağmalandığını ileri sürerek, "Kültürpark'ın yağmalanmasına sonuna kadar karşı çıkacağız. Burayı yağmalamak isteyenlerin önce bizim cesedimizi çiğnemeleri lazım" diye konuştu. Platform üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

