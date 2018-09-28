Kültür Varlıkları Kurulu'nun dikkatini çekmek için süpürgeli eylem

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline tepki gösterip inşaatın temelinin atılmaması için aylardır nöbet tutan kırsal Karaağız Mahallesi sakinleri, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nün, inşaatın durdurulmasına yönelik kararıyla rahat bir nefes aldı, ancak kurulun bu kararının sadece 8'inci parselde inceleme yapılmasına yönelik kararı ile şok yaşadı. Dikkate alınmayan tarihi yolun ve taşların bulunduğu 9'uncu parselde de inceleme yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, yolu süpürüp, taşları ortaya çıkardı.

Büyükorhan ilçesi kırsal Karaağız Mahallesi’nde ocak ayında Satem Enerji San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından biyokütle enerji santrali yapılmasına karar verildi. Tarihi eserler, yol ve mezarın bulunduğu mahallelerine biyokütle enerji santrali yapılacağını öğrenen mahalle sakinleri, aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu gruplar halinde inşaatın temelinin atılmaması için eylem başlattı, Dönüşümlü olarak gece gündüz inşaat alanında nöbet tutan bölge halkı, iş makinelerinin ve malzeme getiren kamyonların girmemesi için mahalle girişine traktör lastikleri ile barikat kurarak, avukatları Eralp Atabek aracılığı ile projeyi yargıya taşıdılar. Açılan davalar devam ederken, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun, sadece inşaatın yapılacağı 8'inci parselde inceleme yapılıp tarihi eserlerin ve tarihi yolun bulunduğu 9'uncu parseli dikkate almaması tepkilere neden oldu. İnceleme yapılmak istenmeyen inşaat sahasının bitişiğindeki 9'uncu parselde yüz yıllık tarihi yol ve taşların bulunduğu, burada insanların atalarının yattığı mezarların olduğunu belirten Karaağız Mahallesi sakinleri, buradaki tarihi eserlerin dikkate alınması için tarihi yol üzerinde toplu süpürme eylemi yaparak, tarihi taşları ortaya çıkardı. Mahalle sakinleri, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu önüne gelerek açıklamada bulundu.

'HELENİSTİK, BİZANS, ROMA DÖNEMLERİNDEN ESERLER VAR'

Arazilerini kotrplak fabrikası yapılacağı vaadiyle sattıklarını, ancak daha sonra santral yapılacağını öğrenince inanamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri adına açıklamadan bulunan Mesut Korkmaz, "Hukuk inancımız gereğince, santral inşaatını iptal ettirmek için davalar açtık. Santral yapılmak istenen 102 ada 8'inci parselin bitişiğindeki 9'uncu parsel sayılı araziye biz yıllardır 'eski mezarlık' demekteyiz. Halen cenazelerimizi gömdüğümüz yere de 'yeni mezarlık' denmektedir. 9'uncu parsel tapu kaydında da 'metruk mezarlık' yazmaktadır. Eskiden beri mezarlık olarak anılan bu arazi hiç araştırılmamıştır. Büyükorhan'ın köylerinde Helenistik, Bizans, Roma dönemlerinden çok fazla sayıda antik eserin bulunduğu bilinmektedir. Derecik bazilikası karşımızdaki tepenin yamacındadır. Dedelerimizden duyduğumuz 'Deve yolu' denilen ticaret yolu köyümüzün altından geçmektedir. Onun bitişiğinde tescil edilmiş sit alanı içinde antik dönem mezarlığı bulunmaktadır. Bu kadar çok belirti olmasına rağmen Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, santrale imkan yaratmak için gayret göstermektedir. Sadece santral yapılmak istenen 102 ada 8'inci parsel ile sınırlı inceleme kararı verilmesi arkeolojinin temel ilkelerine, çalışma tekniklerine aykırıdır. Kurul, bilimsellikten uzak, yatırımcının kar hırsına hizmet eden kararlar veremez. Bizler kararı öğrendikten sonra, 8 ve 9 parsel numaralı arazileri iyice gezdik. Kurul üyelerinin göremediği, antik yolun izi olduğunu zannettiğimiz yerleri süpürdük. Düzgün yerleştirilmiş taşları ortaya çıkardık. Bunları Kurul üyelerinin 'görmeyen' gözlerine göstermeye hazırız" dedi.



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