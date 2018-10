Kula Devlet Hastanesi'nde acil durum tatbikatı

MANİSA'nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen acil durum tatbikatında, senaryo gereği zehirlenen öğrencilerin hastaneye taşınmaları, tedavisi ve başka hastanelere sevkleri yapıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kula Devlet Hastanesi'nde zehirlenme vakalarına yönelik tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği Narıncalıpıtrak Ortaokulu'nda yemekten zehirlenen öğrencilere müdahale edildi. İlk olarak zehirlenen öğrencilerin hastaneye sevkleri sağlandı. Ardından yeşil, sarı ve kırmızı alanlar oluşturularak zehirlenen öğrencilere, durumlarının aciliyetine göre müdahalede bulunuldu. Ardından durumu ağır olan hastaların başka hastanelere sevkleri sağlandı. Tatbikatta ayrıca böyle bir olayla karşılaşılması durumunda hastane ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri de göz önünde bulunduruldu. Senaryo gereği yine basına kapalı alanda çekim yapan gazeteciler uzaklaştırılırken, zehirlenen öğrencilerin panik halinde hastaneye akın eden yakınları da görevliler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Zehirlenme vakalarının her an gerçekleşebilme ihtimali olduğunu belirten Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Onur Kahya, "Her türlü olaya hazırlıklı olabilmek için bu tür tatbikatları yapıyoruz. Çünkü, zehirlenme vakaları ile ne zaman nerede karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bizler bu gibi afet durumlarına hazır olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda kurumlarında desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik" dedi.



