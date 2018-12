"Kudüs'ün İsrail'in başkenti olamayacağını dünyaya anlatmalıyız"

İSTANBUL, ()-'Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olamayacağının dünyaya anlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Kudüs, dünya gündeminde tutulması gereken bir konudur. Hem Kudüs'ün kimliği, hem Kudüs'te yaşanmış tarihi süreç, tecrübe, mutlak surette gözler önüne serilerek bir şekilde Kudüs'ün İsrail'in başkenti olamayacağını dünyaya anlatmak gerekmektedir" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Heyeti iş birliğinde, İstanbul Bağcılar Belediyesi sponsorluğunda 'Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim' başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

Yarın da devam edecek olan sempozyuma, Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çok sayıda araştırmacı ile Filistin, Ürdün, Lübnan ve Irak’tan davetliler katıldı.

Kudüs’ün ilmi yönleriyle ele alındığı sempozyum sonuçlarının Kudüs’ün İslâmi kimliğine önemli katkılar sağlayacağı ve İsrail’in girişimlerine akademik dünyada cevap teşkil edeceği bildirildi.

"MÜSLÜMANLAR BARIŞI YAŞAMAYI BAŞARDILAR"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, tarih boyunca Kudüs'ün sıkıntılı dönemlerden geçtiğini ancak her seferinde Müslümanların barışı, kardeşliği ve bir arada yaşamayı başardıklarını söyledi.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olamayacağını dile getiren Kurşun, "Kudüs her şeyden önce 3 büyük semavi din için mukaddes kabul edilen bir yerdir ve tarih boyunca bundan dolayı birtakım çekişmelere maruz kalmıştır. 2018 yılı itibarıyla bu tarihi sürecin yeni bir aşamasıyla karşı karşıya gelinmiştir. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesiyle birlikte tarihin yeni bir aşamasına geçtiğimizi varsaymaktayız. Bunun için dünya gündeminde tutulması gereken bir konudur. Hem Kudüs'ün kimliği hem Kudüs'te yaşanmış tarihi süreç, tecrübe, mutlak surette gözler önüne serilerek bir şekilde İsrail'in başkent olamayacağını dünyaya anlatmak gerekmektedir. Kudüs tarihinde yaşanılan her sıkıntıya rağmen mutlaka o sıkıntıları ortadan kaldırabilecek bir güç ortaya çıkmıştır. Bu süreç Türkiye'ye yeni bir sorumluluk yüklemiştir" dedi.

"BARIŞ ŞEHRİ YERİNİ GÜLLELERE BIRAKTI"

FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, her şehrin kendine göre bir ruhu olduğunun altını çizerek, 'Barış Şehri' olarak nitelendirdiği Kudüs'ün yerini güllelere, toplara bıraktığını vurguladı. Tarihte zulüm görmüş toplumun, zalim konumuna gelmesini enteresan bulduğunu söyleyen Gerçek, "Kudüs bizler için mücadele alanıdır. Filistin, Müslümanlar için imtihan kağıdıdır. Kudüs’ün unutulmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KUDÜS, MEKKE-MEDİNE GİBİ KUTSALDIR"

Kudüs'ün Müslümanlar için Mekke ve Medine kadar kutsal olduğunu ifade eden FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı yaptığı konuşmada, medeniyetlerin şehirler toplamından ibaret olduğunu vurguladı. "Her şehir medeniyetin özüdür" diyen Prof. Dr. Andı, "Kudüs-ü Şerif de İslam medeniyetinin Mekke ve Medine gibi temsilcisi ve büyük şehirlerden birisidir. İslam medeniyetinin kanayan yarasıdır. Eğer bir beden yarasının kanadığını unutursa, kan kaybından ölmeye layıktır. Biz Kudüs'ü kanayan yaramız olarak görüyorsak, Kudüs'ün bu özelliğini unutmamak gerekir" dedi.

"KUDÜS, BİZLERİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

Sempozyumun paydaşı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, "Kudüs, bizlerin kırmızı çizgisidir" diyerek, Kudüs'ün Müslümanlar için önemini vurguladı. Başkan Çağırıcı, "Sempozyumun Filistin davasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Kudüs dendiğinde söylenecek çok fazla şey var. 3 ilahi din içinde büyük öneme sahip olan Kudüs şehri peygamberler diyarıdır. Kudüs’ün kurtuluşunda da imarında da ecdadımızın büyük önemi var. Biz bu tür çalışmaların her zaman yanında olacağız. 21'inci yüzyılda hala zulüm devam ediyorsa kendimize de durup bakmamız gerek. Cumhurbaşkanı’nın bu konuya duruşunu biliyoruz. Kudüs bizlerin kırmızı çizgisidir" ifadelerini kullandı.

"EMANETİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Kudüs'ün emanet bir şehir olduğunu belirterek, "Kudüs bizim boynumuzda, peygamberlerden bir emanettir. Kötüler asla bu kutsal yükü kaldıramaz. İşgalcilere yardımcı olmayacak temiz eller, yüce insanlar bu yükü taşıyabilir. Biz emanetimize sahip çıkalım. Bu kongrenin gerçekleri ortaya çıkarmasını diliyorum" diye konuştu.



Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu iki gün boyunca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi’nde devam edecek.