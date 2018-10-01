Küçükçekmece'de öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Erhan TEKTEN  -  Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE'DE eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz  son yolculuğuna uğurlandı. Bezirganbahçe Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze...

Küçükçekmece'de öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Erhan TEKTEN  -  Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL,()
KÜÇÜKÇEKMECE'DE eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz  son yolculuğuna uğurlandı. Bezirganbahçe Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Öz'ün cenazesi  Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.  Cenaze namazı öncesi Öz'ün annesi ve babası taziyeleri kabul etti. 
 
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