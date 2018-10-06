Küçük çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırımda bekleyen iki çocuktan birini altına alarak kırtasiye dükkanına girdi. Kaza sonrası, kamyonetle iş yerinin arasında kalarak yaralanan küçük çocuğu çevredekiler kurtardı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kaza Güngören, Güven Mahallesinde önce gün akşam saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Abdi İpekçi Caddesi'nde ilerleyen kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada annesinin okuldan aldığı 10 yaşındaki Yusuf İshak Durmuş, arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçti. Kamyonet hızla kaldırımda annelerini bekleyen çocuklardan Yusuf İshak Durmuş'u altına alarak kırtasiye dükkanına girdi.

KAMYONETİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak, kamyonet ile kırtasiye vitrininin arasında kalarak yaralanan küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetin altından kurtarılan yaralı küçük çocuk önce en yakındaki özel hastaneye daha sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü önce hastaneye daha sonra da ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kaza sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay anı başka bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçen iki çocuğun arkalarından annelerinin geldiği görülüyor. Kaldırımda annelerinin gelmesini bekleyen çocukların üzerine bir anda kamyonet geliyor. Hızla gelen kamyoneti gören çocuklardan biri son anda hamleyle kamyonetin altında kalmaktan kurtulurken, 10 yaşındaki Yusuf İshak Durmuş ise kamyonetin çarpmasıyla kırtasiye dükkanının vitrinine savruluyor. Küçük çocuğun kamyonet ile iş yerinin vitrininin arasında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardıma koşuyor. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kamyonet iş yerinin önünden geri çekiliyor.

ÇOK ŞÜKÜR OĞLUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan 10 yaşındaki Yusuf İshak Durmuş'un babası Bekir Durmuş, "Çocuğu annesi okuldan almış. Eve geçerken evin iki bina yanında kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kamyonet hızını kesmeyip muhtemelen uyuşturucu kullanmış görgü tanıkları öyle söyledi. Hızını kesmeden direk kaldırımdaki beton saksıyı kırıp dükkanın içine giriyor. Annesi zaten çocuğun iki üç adım arkasında kaldırımda olduğu için rahat rahat kaldırımdan gidiyorlar. İki çocuk var, diğeri kaçıyor benim çocuk kaçamıyor. Kamyonet camı kepengi kırıp dükkanın içine kadar giriyor. Mahalledeki gençler de olaya müdahale etmek için gidiyorlar. Olay yerinde adamın ayağı halen gazda, kamyoneti lastikleri pati çeker vaziyette kamyonetin tavanı yüksek olduğu için binanın duvarına vuruyor. Kamyonet sıkıştığı halde gitmeye çalışınca mahalledeki gençler çekip sürücüyü alıyorlar" dedi.

"GÜNGÖREN'DE ÖZEL BİR HASTANEYE GETİRİLİYOR AMA HASTANE KABUL ETMİYOR"

Kazada çene kemiği ve dişleri kırılan küçük Yusuf'un ameliyat edildiği öğrenildi. Baba Bekir Durmuş, "Allah'a şükür gayet iyi şu anda, şimdilik bir sıkıntı yok. Ameliyattan sonra tekrar filmleri çekildi. Doktor sonra gelerek kontrol edecek. Şu ana kadar gayet iyi. Ameliyat sonrası konuşamıyor, telefonla mesajlaşıyoruz. Olay anı ile ilgili, farkındaydım ama görmedim. En son gördüm zaten. Gördüğüm zaman dibimdeydi yazdı. Ayrıca bana ameliyattan önce, 'benim ne suçum vardı baba dedi' " dedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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