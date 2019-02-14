Küçük çocuğun bayrak sevgisi

KARS'ta babasıyla yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Kars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti. Bir...

Küçük çocuğun bayrak sevgisi
KARS'ta babasıyla yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti. Bir süre ilerlediği babasının elini bırakan çocuk geri dönerek Vali Öksüz'ün makam aracında asılı bulunan Türk bayrağını öptü. Cep telefonuyla konuşarak ilerlerken dönen çocuğunun elini tutan baba yoluna devam etti.
Makam aracındaki bayrağı öpen çocuğun görüntüleri binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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