KSÜ'den '6 element' açıklaması

KSÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, habere konu olan taşın 24 Eylül 2018 tarihinde Alper Altay tarafından üniversiteye getirilip içeriği hakkında bilgi istendiği belirtildi. Taşın, yarı kantitatif bir analiz tekniği olan XRF cihazıyla analiz edildiği ifade edilen açıklamada 26 element bulunduğu belirtilirken, Rumi Çatıkkaş'ın beyanınde yer alan dünyada olmayan 6 elementin tesbit edildiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle denildi:
"Analiz sonucunda periyodik cetvelde yer alan 26 adet element ve oksit bileşik formları verilmiştir. Raporda malzemenin kökeni hakkında herhangi bir yorum bulunmamaktadır. ÜSKİM laboratuarında yapılan analiz sonuçlarınca dünyada var olmayan altı elementin tespit edildiğine dair Rumi Çatıkkaş isimli şahsın beyanına dayandırılarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."
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