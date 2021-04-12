Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Ele Yüze Krem Orucu Bozar Mı?

Mübarek olan ve 11 ayın sultanı olarak da bilinen Ramazan ayına sayılı günler kalması ile beraber orucu bozan ve bozmayan şeyler de her yıl olduğu gibi tekrardan araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen soruların başında ise oruçlu iken krem sürmek, merhem sürmek ya da ilaçlı bant kullanmanın oruca bir engel teşkil edip etmediği merak edildi. Diyanet Başkanlığı ise konu hakkında açıklama yaptı ve merak edilen soru kremin oruç olup bozmayacağı hakkında ifadelerde bulundu.

Mübarek olan Ramazan ayına çok az bir zaman kalması ile birlikte orucu bozan ve bozmayan şeyler gündemde yer aldı. Diyanet Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte ise merak edilen sorular netlik kazandı ve doğru cevaplar öğrenildi. Farz olarak bilinen oruç ibadetinin yerine getirildiği zamanda bazı durumların orucu bozduğu bazılarının ise bozmadığı bilinmektedir. Peki krem sürmek orucu bozuyor mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oruçluyken krem kullanılması hakkında yapmış olduğu açıklama!

Merhem, yağ ve benzeri şeylerin deri üzerindeki gözenekler ve bunun yanı sıra deri altında bulunan kılcal damarlar yolu ile kana karıştığı bilinmektedir. Ancak cildin bu emişi hakkında çok az ve yavaş gerçekleştiği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra açıklanan işlemin yeme içme anlamına gelmediği de Diyanet İşleri tarafından belirtilmiştir. Bu sebeple deri üzerine sürülen merhem ya da yapıştırılan ilaçlı bantların orucu bozmadığı açıklanmıştır.

Merak edilen soruya Diyanet İşleri Başkanlığı cevap verdikten sonra orucu bozan şeyleri de yanıtladı. Yeme-içme ve cinsel ilişkiden uzak durulması hakkında uyarılar yapılırken nefsin onlardan mahrum kalması gerektiği ve oruçluyken bunlar ve bu anlama gelecek olan davranışların oruçluyken yapılmaması gerektiği hakkında açıklamalar yapıldı. Yemek ve içmek konusunda yenilip içilmesi mutat olan her şey bu grup içerisinde yer alır, dendi. Aynı zamanda nargile, sigara gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddelerin de uyuşturucular ve tiryakilik gereği yasak olan maddeler kapsamına girdiği açıklandı. Her ne sebebi ile olursa olsun ağızdan alınan ilaçların da aynı hükme tabi olduğu belirtildi.