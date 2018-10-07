KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler (2)

KPSS'DE TÜRKÇE SORULARI ZORLADI

İzmir'de KSPP sınavına giren lise mezunları, en çok Türkçe sorularında zorlandı. Memur adayları, sınavın kolay olduğunu fakat Türkçe sorularında paragrafların uzun olması nedeniyle zamanın yetmediğini söyledi. Adaylardan Celil Kılık, soruların kolay olduğunu fakat çok fazla ders çalışmadığı için iyi bir sonuç beklemediğini ifade etti. Kılıç "Aslında çalışsak daha kolaydı. Bu kadar kolay sorabileceklerini tahmin etmedim. Bilseydim çalışırdım" dedi. Sınava giren Muzaffer Doğru isimli memur adayı da soruların üniversite sınavına göre daha açıklayıcı ve kolay olduğunu söyledi. Doğru, 70 üzeri bir puan beklediğini aktardı.

PARAGRAF SORULARI UZUN GELDİ

Yusuf Yıldırım ise Türkçe sorularının uzun paragraflardan oluştuğunu, bunun da kendisini zorladığını vurgulayarak, "Oldukça zordu sorular. Bir paragraf 5 dakika okunur mu? Çok uzun paragraflar vardı. Sadece bir paragrafı 7 dakika okudum. Verilen 2 saatlik zaman dilimi de bu sınav için az. O kadar uzun paragrafları okumak çok vakit alıyor. Geçen yıl yapılan sınavdan daha zordu" dedi. Ömer Faruk isimli aday da, "Sorular çok basitti. Biraz daha çalışsaydım daha iyi geçerdi. 75-80 gibi bir puan bekliyorum" diye konuştu. Mustafa Oğuzhan Demirel ise sınavın biraz zor olduğunu, özellikle Türkçe sorularını çözerken hayli ter döktüğünü ifade ederek, "Matematik ve Tarih soruları kolaydı. Beni bir tek Türkçe soruları zorladı" dedi.



Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()



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