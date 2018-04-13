Kozan'da ağaçlar kökünden söküldü

ADANA'da Kozan ilçesine bağlı Kuyuluk, Bulduklu ve Pekmezci mahallelerinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar zarar gördü.

Çarşamba günü şiddetli yağmur, dolu ve fırtına, Kozan'ın birçok bölgesinde etkili oldu. Yağış ve fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Kuyuluk, Bulduklu ve Pekmezci mahallelerinde ağaçlar yerinden söküldü, buğday ve mısırların olduğu ekili ürünler zarar gördü.

Kozan Belediyesi ekipleri de iş makineleri ile devrilen ağaçları yerinden kaldırdı ve zarar gören ailelere yardım etti.

Kozan Ziraat Odası Başkanı Salim Açıkgöz, aşırı yağışını etkili olduğu 3 mahallede İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hasar tepsini yapılmasını istedi.



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