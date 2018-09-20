Kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp öldü

YALOVA'da kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Gökhan Hasar (29) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Yalova’da Termal Yolu üzerinde meydana geldi. Çam ağaçlarından kozalak toplamak isteyen Gökhan Hasar, çıktığı ağaçta elektrik akımına kapıldı. Çevreden görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Gökhan Hasar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Yalova İtfaiyesi ekiplerinin de desteği ile ağaçtan indirilerek Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Hasar'ın ölüm haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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