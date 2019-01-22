Köylü kadınlar 100 yıllık kültürlerini oyuncak bebeklere işleyip satıyor

BURSA'nın Keles ilçesinde kentin 100 yıllık kültüre sahip kıyafetleri, köylü kadınların elinde işlenerek bebeklere giydiriliyor. İsmini ilçeden alan Keles bebeklerini giydiren kadınlar, kazandıkları parayla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Keles ilçesinde 20 yıllık bir gelenek haline gelen, Keles Bebekleri, kadınların elinde şekilleniyor. İŞKUR ve Halk Eğitim tarafından desteklenen projede köylü kadınlar, aldıkları eğitimin ardından kentin geleneksel kıyafetlerini ince ince işleyerek oyuncak bebeklere giydiriyor. Geleneğin 20 yıl önce annesi tarafından ilçenin kırsal Sorgun Mahallesi'nde başlatıldığını belirten eğitmen Emine Çiçek, "Ben ilk olarak annemden öğrendim. Bebekleri para kazanmak, harçlığımı çıkarmak için kendim evde yapıp satarak başladım. Halk Eğitim Merkezimizin de desteğiyle buraya kurs açtık" dedi.

Bebekleri ve geleneksel motiflere sahip kumaşları hazır aldıklarını belirten Çiçek, "İki tane dokuma tezgahımız var. Bebeklerin peşkirlerini burada dokuyoruz. Keles Bebeği'nin kıyafetleri etek, peşkir, çizme, başına yaptığımız tepelik, kuşak, güdük, pulları ve çoraplarından oluşuyor. Bunların hepsini kursumuzda yapıp, oyuncak bebeklerimizi giydiriyoruz. Eskiden gelinlerimiz, şu an bebeklere diktiğimiz kıyafetleri giyiyormuş. Düğünlerde bindallı giyiyorlarmış, yeni gelinler günlük hayatta bu kıyafetleri giyiyorlarmış. Orta yaşlılar ise pulsuz, boncuksuz, dokuma kıyafet giyiyorlarmış" diye konuştu.

'BİR BEBEK BİR HAFTADA GİYDİRİLİYOR'

Bir Keles Bebeği'nin bir haftada tamamlanıp satışa hazır haline geldiğini söyleyen Çiçek, "Burada 14 kursiyerimiz var. Hepsi bebek giydirmeyi öğrendi, hepsinin elinde iş var. Bir kişi tek başına çalışarak bir bebeği yaklaşık bir hafta sürede bitiriyor. Eğer tüm kursiyerlerimiz bir bebek üzerinde çalışırsa, günde bir tane bebek giydirebiliyoruz. Bebeklerimizin fiyatı 50 liradan başlayıp, 250 liraya kadar çıkıyor" dedi.

İşlerini severek yaptıklarını, geleneğin sürdürülmesini isteyen Çiçek, "Ben bu bebekleri yaparken mutlu oluyorum. Arkadaşların da aynı histe olduğunu düşünüyorum. İşimizi severek yapıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızdan bize destek verip bu işi ilerletmesini istiyoruz. Biz bu bebekleri yapıyoruz ama pazarlayamıyoruz. Pazarlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu işi eski geleneksel kıyafetlerimiz ölmesin, kültürümüz gelişsin diye yapıyoruz. Her gelin kızın çeyizinde bu bebeklerden olur. Sünnet yataklarını süslesin diye alırlar, hediyelik olarak alırlar. Aslında bebeklerimize talep var" dedi.

'2 AY 2 GÜN GİBİ GEÇTİ'

Kursiyerlerden Dürdane Oruç, hem eğlenip, hem de harçlıklarını çıkardıklarını belirterek, "Bebekleri yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. 2 ay 2 gün gibi geçti bu kurs sayesinde. Bebeklerin daha çok tanıtılıp pazarlanmasını istiyoruz" diye konuştu.



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