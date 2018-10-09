Koruyucu aileler kahvaltıda buluştu

KÜTAHYA Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) tarafından düzenlenen kahvaltı programında koruyucu aileler ve çocuklar bir araya geldi.

Kütahya’daki koruyucu aileler, KÜKAD tarafından organize edilen kahvaltı programında buluştu. Germiyan Konağı’ndaki tanışma ve kaynaşma programına koruyucu aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. Programda aileler birbirleriyle tanışırken, çocuklarda kendi aralarında oyunlar oynadılar. KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, kurumdaki çocukların sevgi ve güven dolu koruyucu ailelerde büyümelerinin çok daha değerli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın maddi olarak hiçbir sıkıntısı ve talebi yok, devletimiz tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Tek eksikleri aile ortamı ve anne-baba sevgisi. Biz çocuk seven bir toplumuz, hepimizin sofrasında bir tas fazla çorbası, sevgiye muhtaç bir çocuğu sarmalayacak sonsuz sevgisi vardır. Devletimiz bu konuda ailelerimizi destekliyor ve ev hanımlarımızı sigortalıyor. Kütahya’daki Sevgi Evlerimizde 240‘a yakın çocuğumuz aile bekliyor. Ben yapamam demesin vatandaşlarımız, inanın kendi evladınızdan hiç farkı yok. Yeter ki kalbinizi açın, o sevgi ve hoşgörüyü Rabbim kendiliğinden veriyor. Gelen çocuk sizin hayatınıza, siz de onun hayatına çok şey katıyorsunuz. Aile ortamında büyüyen çocuk topluma daha çabuk adapte oluyor ve geleceğimizi emanet edeceğimiz donanımlı ve özgüvenli bireyler kazandırıyoruz"



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