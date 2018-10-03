Kore gazisinin valilik hayali gerçek oldu

DÜZCE Valisi Zülkif Dağlı, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle ziyaret ettiği huzurevinde Kore Gazisi Hikmet Sırdaş'ın (88) vali olma hayalini, 1saatlik de olsa gerçekleştirdi. Makam arabasıyla alınıp valilik binasına götürülen Sırdaş, vali koltuğuna oturdu.​Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzurevi'ni ziyaret etti. Burada Vali Dağlı'nın yanına giden Kore Gazisi Hikmet Sırdaş, en büyük hayalinin vali olmak olduğunu dile getirdi. 8 yıldır huzurevinde kalan Hikmet Sırdaş'ın bu isteğine Vali Zülkif Dağlı duyarsız kalmadı. Dağlı'nın talimatıyla makam arabasıyla huzurevinden alınan Sırdaş, Valilik binasına götürüldü. Hikmet Sırdaş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı tarafından kapıda karşılandı. Yaklaşık 1 saat boyunca valilik koltuğunda oturan Hikmet Sırdaş'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Heyecanlı olduğunu belirten Hikmet Sırdaş, "Biz hazırcıyız. O bütün buranın idare amiri. Her şey valimizden sorumlu. Kolay bir hizmet değil. Allah kendisinden razı olsun. Makam arabasını görünce şaşırdım. İçini gördüm, dışını da heyecandan göremedim. Çok güzeldi" dedi.Vali Zülkif Dağlı ise "Büyüklerimiz bizim için çok değerli önemli. Onları el üstünde tutmamız gerekiyor. Nasıl ki 23 Nisan'da çocuklarımızı bir nebze de mutlu ediyorsak, büyüklerimizi de mutlu etmek, onlara da bu duyguyu tattırmak çok önemli. Kore Gazisi Hikmet Ağabeyimiz bizim için gerçekten önemli. Geçen sene yine Kore Savaşı'nı anlatan Ayla filminde de yine yan yana oturmak sureti ile filmi beraber izledik. Ara ara görüşüyoruz. Geçen gün huzurevinde görüştük. Kendisinin bir talebi oldu, biz de yerine getirdik. Çok büyük mutluluk ve şevkle yerine getirdik. Allah sağlık versin. İnşallah daha iyi geleceklere birlikte arkadaşları ile mutluluk içinde yaşamaya devam edecek. Bizim ilimizde 3 tane huzurevi var. Gerçekten konforlu, rahat, modern ortamda yaşam sunan huzur evimiz var. 239 büyüğümüz burada yaşamaya devam ediyorlar. Ancak genel olarak baktığımızda huzurevleri gerçekten önemli, ülkemizin her yerinde var. Mutlaka ihtiyaç olan yerlerde yapılmalıdır. Ancak en güzeli büyüklerimizin kendi çocukları ile torunlarıyla, eş, dost ve akrabaları ile yaşamaları, onları bu ortamlarda yaşamaya nasıl teşvik edebiliriz. Bu daha önemli olsa gerek" diye konuştu.Vali Zülkif Dağlı ile hatıra fotoğrafı çekinen Hikmet Sırdaş, yine valilik makam aracı ile huzurevine uğurlandı.

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