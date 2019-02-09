Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), ()-BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca, köylüler tarafından kurtarıldı. Yaralı karaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Ulus'a bağlı Ulukaya Köyü'ndeki ormanlık alanda köpeklerin saldırısından kaçmak isterken tellere takılarak, yaralanan karaca köylüler tarafından kurtarıldı. Yaşadığı korku nedeniyle ayakları bağlanarak, sakinleştirilmeye çalışan karaca, yağan yağmurdan da şemsiye ile korundu. Haber verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı teslim alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. 9 aylık karacanın boynuzlarında yara, karın altında da kesikler olduğu tespit edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavi edilen karaca doğal ortamına bırakıldı.

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