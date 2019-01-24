Köpek ve yavrusu, başka köpeklerin saldırısına uğradı

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek ile yavrusuna mahalle sakinleri sahip çıktı. Köpekler barınağa götürülerek tedaviye alındı.

Yüksekova ilçesinin Esenyurt Mahallesi'nde anne köpek ile yavrusu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Ayaklarından ısırıldığı için hareket edemeyen anne köpek ile kafasından yaralanan yavru köpeğe mahalle sakinleri sahip çıktı. Yaralı köpekleri alarak evinin balkonun altına yerleştiren Özgül Tekin, daha sonra belediyeyi aradı. Tekin'in yaşadığı eve gelen belediye ekibi, yaralı köpekleri barınağa götürüp tedaviye aldı



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