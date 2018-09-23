Köpek merakı geçim kaynağı oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da yaşayan Adil Kaya (30), kısıtlı imkanlarla kurduğu çiftlikte Kangal ve çoban köpeği yetiştiriyor. Köpeklere olan merakı üzerine çiftliği oluşturan Kaya, hayvanları 8- 15 bin liradan satışa çıkardı.

Ulukent Mahallesi'nde oturan Adil Kaya, köpeklere olan ilgisi dolayısıyla zor şartlar altında çiftlik kurdu. Burada yavru Kangal ve çoban köpeklerini yetiştiren Kaya, hayvanlara sürüyü korumalarını sağlayacak eğitimi de veriyor. Çiftliği kurduktan sonra bütün zamanını burada geçirmeye başlayan Kaya'nın köpek merakı, aynı zamanda geçim kaynağı olmaya başladı. Yetiştirdiği köpekleri 8- 15 bin liradan satışa çıkaran Kaya, almak isteyen çok kişi olduğunu söyledi. Kaya, köpeklere en fazla ilgiyi ise sürü sahibi olan ve dağlık kesimde yaşayanların gösterdiğini kaydetti.

Kangal ve çoban köpeklerine olan merakı dolayısıyla çiftlik anlatan Adik Kaya, "Bu köpekler asil hayvanlardır. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlarımız tercih ediyor. Fiyatları pahalıdır; ama özellikle sürü sahipleri için çok kıymetlidirler. Şu an çiftliğimde bulunan 3 'Arsız' isimli çoban köpeğimin fiyatı 15 bin liradır. Fiyatının pahalı olmasının nedeni sahiplenme duyguları fazladır. İnsanlara zarar vermezler. Sürüleri korur ve en küçük zarar gelmemesi için canını bile verirler. Özellikle sürülere zarar veren vahşi hayvanlara karşı savaşçı özelliği vardır. Küçük çocuklara karşı hassastır. Çocukları korur ve onlarla oyun oynarlar. En son bir müşteri 8 bin lira verdi; ama ben satmadım. Diğer köpeklerimin de özelliklerine göre fiyatlarında farklılıklar meydana geliyor. Çoban köpeklerine her gün düzenli olarak spor yaptırıyorum. Çoban köpeklerinin formunu koruması için her gün düzenli olarak yürütüyoruz. Dağlık alanlarda özellikle sürülerin peşinde hızlı olmaları gerekiyor" diye konuştu.



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