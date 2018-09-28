Köpeği 'Cino'yu bulana ödül verecek

KAYSERİ'de beş yıldır baktığı 'Cino' isimli köpeği kaybolan Seyit Ali Ünal (44), hayvanı bulup getirene bin 500 lira para ve bin 500 lira değerinde yavru köpek vereceğini söyledi.

Memur Seyit Ali Ünal'ın Boxer cinsi köpeği 'Cino', Kayseri- Bünyan karayolunun 35'inci kilometresi üzerinde bulunan bir çimento fabrikası civarında 15 gün önce kayboldu. Ünal, çok sevdiği köpeğini tüm aramalarına rağmen bulamadı. Ünal, köpeğini bulup getirene bin 500 lira para ile bin 500 lira değerinde Dogo cinsi yavru köpeği ödül olarak vereceğini belirtti.

'EVLADIM GİBİ SEVERDİM'

Kaybolan köpeği için endişelendiğini söyleyen Seyit Ali Ünal, "Kül rengi, krem sarı ve ağzı siyah olan köpeğimi görenlerin insaniyet namına ulaşmalarını rica ediyorum" dedi. 5 yıldır Cino ile arkadaş gibi olduklarını da ifade eden Ünal, "Yıllardır besliyorum. Evladım gibi severdim. Beni gördü mü ağlardı. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Bulana ödül de vereceğim. Görenler bana ulaşırsa çok sevinirim" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×