Konya Şeker'den 'Enflasyonla Mücadeleye' destek

KONYA Şeker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan 'Enflasyonla Mücadele' kampanya kampanyasına destek olduğunu belirtti.Konya Şeker, Torku markalı ilk ürününü 2008 yılında tüketici ile buluşturan ve o zamandan bu yana ağırlığı tarımsal sanayi ve gıda sektörü olmak üzere yaptığı 23 milyar 790 milyon yatırımla ürün portföyünü hızla genişleten Anadolu Birlik Holding büyük, hissedarı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifindeki 50 Bin çiftçi olmak üzere, ülkemizdeki 900 bin çiftçinin ortak girişimi olduğunu hatırlattı.Konya Şeker'den yapılan açıklamada, ''Gerçekleştirdiği tarımsal sanayi yatırımları ile daha çok üreterek üreticinin daha çok üretmesini sağlayan gurubumuz, üreticiden doğrudan yaptığı alımlar ile aracıların araya girmesi nedeniyle tarımsal ürün üzerinden oluşan komisyon, kar gibi maliyet arttırıcı unsurları ekonomik zincirden temizlemiş, ürettiği mamul ürünleri de yine kendi satış ve pazarlama şirketi üzerinden satış noktalarına çıkararak üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmıştır. Tarımsal ürünün üretim sürecine de destek olan gurubumuz, üretimde sürdürülebilirliği temin etmek, üretim maliyetlerinin artmasını önlemek ve tarımsal ürünün bir yandan nitelikli üretilmesini sağlarken öte yandan ülkemizin arz güvenliğine, dolayısıyla da gıda güvenliğine katkı sağlamak için üreticiye ziraat teşkilatı ile yaptığı teknik desteklerin yanı sıra doğrudan maddi destek de sağlamaktadır.''Bu yılın ilk 8 ayında tarım üreticilerine 293 milyon 407 bin lira aynı ve nakdi avans desteği saklandığı belirten Konya Şeker, ''Gurubumuzun bir önceki yıl tarımsal üretimin finansmanı kapsamında verdiği ayni ve nakdi avans miktarı 415 milyon 264 bin liradır. Yaptığı bu destekler ile tarımsal ürün üzerinde oluşacak finans yükünü hafifletmeyi ve bu toprakların ilanihaye üretmeye devam etmesini, dolayısıyla özellikle gıda da dışa bağımlığı elinden geldiğince azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan gurubumuzun, üretici ortaklarının ürettiği tarımsal üründen üretilen mamul ürünleri tüketici ile buluştururken odak noktası ticari bilançodan ziyade ekonomideki çarkın işlemesidir. ''denildi.Açıklamada, ''Ülkemiz ekonomisine yönelik spekülatif ataklar ve kurdaki dalgalanma nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların giderilerek ekonomik dengelenmenin sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından başlatılan kampanyada gurubumuzun yer alması varlık sebebimizin gereğidir. Çünkü bizim Konya’daki 50 Bin Türkiye genelindeki 900 Bin ortağımızın ekonomik faaliyetini sürdürebilmesi, yani ekip biçmeye, hayvancılık yapmaya devam edebilmesi ekonomide çarkların işlemeye devam etmesine, alış verişin sürmesine sıkı sıkıya bağlıdır. “Türkiye Kazanacak” ifadesiyle hedefi tayin edilen Enflasyonla Topyekün Mücadelede Programı çerçevesinde gurubumuz da Torku markalı ürünler içinde maliyet analizleri çerçevesinde indirime (maliyet veya maliyet altı) uygun ürünler ve ürün guruplarıyla %10 indirim kampanyasında yer alacaktır. Bu topraklara kökten bağlıyız, Türkiye’nin kazanması için biz de varız” diyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na katılım ve desteğimizi belirtiyoruz.''denildi.