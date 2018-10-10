Konya Şeker'den çiftçiye 38 milyon lira mazot desteği

KONYA Şeker, çiftçilere 38 milyon 282 bin 930 lira mozat deseteği veriyor.

Bir derginin yaptığı son araştırmaya göre gıda sektöründe ilk 3’te yer alan Konya Şeker, faaliyete geçirdiği tesisler ve avans ödemeleriyle çiftçinin güvencesi olmaya devam ediyor. Bir taraftan pancar sökümü, diğer taraftan da hububat ekimi yapan üreticinin finansman ihtiyacının arttığı bir dönemde üreticiyi yine yalnız bırakmayan Konya Şeker, 11 Ekim Perşembe günü 38 milyon 282 bin 930 lira motorin desteği verecek.

Konya Şeker, pancar üreticisine 2018 – 2019 kampanya döneminde şu ana kadar toplamda 293 milyon 407 bin 848 lira ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştirdi. Spekülatif hareketler sonrasında ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen avans ödemelerini aksatmayan Konya Şeker, varlık sebebi olarak gördüğü Anadolu'daki tarlanın, bağın bahçenin, ağılın ahırın üretmeye devam etmesini sağlamış oldu.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, şunları söyledi:

''Ekonomi yönetimimiz spekülatif ataklara karşı bir dizi önlemler aldı. Yeni ekonomi programı ve son olarak da 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' programı açıklandı. Hepsinin merkezinde üretim yaklaşımı var. Üretimi artırmanın yolu da üretenin yanında olmaktan geçiyor. Konya Şeker olarak bizim tarafımız belli, spekülatif ataklara karşı devletimizin yanında, daha ucuz üretsin diye de çiftçimizin yanındayız. Mazot avansı da bu gayretimizin parçalarından biri. Üretim, üretim, üretim diyoruz. Bunu söylerken de gereğini yapıyor, hem üretiyor, hem de üretimin sürekli olması için desteklerimize devam ediyoruz. Paranın maliyetinin arttığı bu konjonktürde üretime verilen destek çok daha anlamlıdır. Çünkü paranın maliyeti sadece finans kuruluşları için artmıyor, üretici için de artıyor. Üreticinin finansman sorunu nedeniyle tarladaki ürünü hasat edememesi veya bazı ürünlerin ekileceği bu dönemde sıkıntı yaşaması, ülkemiz için daha büyük sıkıntılara sebep olur. O nedenle şimdi üreticiyi ayakta tutacağımız, tarlanın, tapanın, ahırın, ağılın, bağın bahçenin boş kalmaması, üretmeye devam etmesi için elimizden geleni yapmamız gereken bir dönemdeyiz.''

Bu yıl 293 milyon 407 bin 848 lira ayni ve nakdi avans dağıttıklarını belirten Konuk, ''Konya Şeker olarak biz üstümüze düşeni eksiksiz yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu sene 6-7 ay gibi kısa bir süre içinde verdiğimiz 293 milyon 407 bin 848 lira tutarındaki ayni ve nakdi avans bizim bu konudaki hassasiyetimizin ve koşullar her ne olursa olsun üretenin yanında olma kararlılığımızın ve kurumumuzun gücünün göstergesidir. Biz kriz söylentilerine, spekülasyonlara kulağımızı tıkadık, üreticiyi desteksiz bırakmadık. Avans desteğini kesintisiz devam ettirdik. Niye? Çünkü krizin ülkemizin en büyük silahı olan üretimi etkilememesini istedik. Biz dar günde var günden daha çok üreticinin yanındayız. Biz üretici daha fazla üretsin diye varız. Konya Şeker destekleyecek, üreticimiz de daha fazla üretecek, topraklarımıza sahip çıkacak. Biz dedikoduya, fitneye, hasete kulaklarımızı kapattık, önümüze bakıyoruz. Avans olarak çiftçimize tam 38 milyon 282 bin 930 bin tutarında mazot dağıtımı yapıyoruz. Toplamda ise şu anda kadar 293 milyon 407 bin 848 lira ayni ve nakdi avans ödemesi yapmışız. Bu rakamlara elbette ki doğrudan alım yaparken ödediğimiz bedeller dâhil değil. Bu rakamları da eklediğimizde Konya Şeker'in, Konya'nın dağı taşı, tarlası, takkası, bağı bahçesi, çarşısı pazarı için ne anlama geldiği daha iyi anlaşılır” diye konuştu.

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