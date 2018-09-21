Konya Şeker'de pancar alım kampanyası

KONYA Şeker Fabrikası'nın 2018-2019 şeker alım kampanyasında 3 milyon 700 bin ton civarında pancar alımı yapması ve 465bin ton şeker üretimi gerçekleştirmesi planlanıyor.Çumra ve Konya’daki iki şeker fabrikasıyla Türkiye’deki şeker üretiminin beşte birinden fazlasını gerçekleştiren Konya Şeker’de 2018-2019 pancar alım kampanyası, Çumra Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törenle başladı.Törene Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, çiftçiler ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Kayhan , ''Üreticiler olarak tarlada verdiğimiz emeğin, gayretin neticesini alacağımız bir pancar alım kampanyası daha bugün yaptığımız ilk şeker pancarı alımıyla başlıyor. Bugün Çumra Şeker’deyiz. O Çumra Şeker ki, Sayın Başkanımız Recep Konuk beyin işaret buyurduğu şekilde 'Çoban Yıldızı' gibi doğdu güneş gibi parlıyor. Bu sene Çumra Şeker’in 15’inci, Konya Şeker Fabrikamızın da 65’inci kampanyasını gerçekleştireceğiz. 1999 yılında Konya Şeker çiftçiden sadece pancar alımı yaparken, bugün, pancarın yan sıra ayçiçeği, kanola, mısır, arpa, buğday, üzüm, patates, soğan, küçük ve büyük baş besi, süt, elma, tritikale gibi ürünlerin alımını gerçekleştiriyor.''dedi.3 MİLYON 700 BİN TON CİVARINDA PANCAR ALINACAKKonya Şeker hinterlandında bulunan 233 köyde ve 492 bin 690 dekarlık alanda, 16 bin 644 üreticiyle sözleşmeli üretim yapıldı. Göreve geldiği gün itibariyle pancarların kantara tesliminde mesai mevhumunu ortadan kaldıran Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un talimatlarıyla bu senede 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapılacak. Konya Şeker, yapılan üretim planlaması çerçevesinde bu yıl üreticilerden toplamda 3 milyon 700 bin ton civarında pancar alımı yapacak, 465.000 ton şeker üretecek. Şekerin yanı sıra 710 bin ton yaş pancar küspesi, 131 bin ton melas, 43 bin ton kuru küspe üretmesi planlanıyor. İki fabrikasıyla günlük 28 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip Konya Şeker’de bu yıl kampanya süresi 127 gün olarak planlandı.